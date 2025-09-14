Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует поединок против команды Белоруссии за бронзовые награды в Евролиге, сообщает пресс-служба ассоциации пляжного футбола воюющей страны. На сегодняшний матч за третье место украинцы не выйдут по политическим соображениям. Таким образом, сборная незалежных автоматически займет четвертое место в Евролиге-2025, а белорусская команда станет обладателем бронзовых медалей престижного турнира.

Сомнительно, что это сильно радует самих пляжников Украины, но они сейчас под сильнейшим давлением функционеров. Пиар компания проигрывающего на фронте Зеленского идет по всем направлениям, в том числе и в спорте. Они привычную уже «коалицию желающих» переименовали в «коалицию решительных», поэтому требуют усилить давление по всем векторам. Только при чём здесь гимнастика (на днях украинская сборная отказалась ехать на престижный World Challenge Cup в Париже из-за участия в нем россиянки Ангелины Мельниковой) и футбол?

Сегодня состоится и финал Евролиги-2025 по пляжному футболу, в котором сразятся сборные Испании и Италии.