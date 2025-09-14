Решительная Украина не унимается: команда бойкотирует матч за третье место и дарит Белоруссии бронзу

Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует поединок против команды Белоруссии за бронзовые награды в Евролиге, сообщает пресс-служба ассоциации пляжного футбола воюющей страны. На сегодняшний матч за третье место украинцы не выйдут по политическим соображениям. Таким образом, сборная незалежных автоматически займет четвертое место в Евролиге-2025, а белорусская команда станет обладателем бронзовых медалей престижного турнира.

Сборная Украины по пляжному футболу бойкотировала матч с белорусами в Евролиге
Сомнительно, что это сильно радует самих пляжников Украины, но они сейчас под сильнейшим давлением функционеров. Пиар компания проигрывающего на фронте Зеленского идет по всем направлениям, в том числе и в спорте. Они привычную уже «коалицию желающих» переименовали в «коалицию решительных», поэтому требуют усилить давление по всем векторам. Только при чём здесь гимнастика (на днях украинская сборная отказалась ехать на престижный World Challenge Cup в Париже из-за участия в нем россиянки Ангелины Мельниковой) и футбол?

Сегодня состоится и финал Евролиги-2025 по пляжному футболу, в котором сразятся сборные Испании и Италии.

