Роналду сделал публикацию в преддверии матча «Аль-Насра» в саудовской лиге

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию в преддверии матча 2-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Холудом», который состоится сегодня, 14 сентября.

«Готовы. Вместе», — написал португальский футболист на своей странице в социальной сети X.

Матч между «Аль-Насром» и «Аль-Холудом» начнётся в 21:00 мск. В 1-м туре команда из Эр-Рияда разгромила «Аль-Таавун» со счётом 5:0. В этой игре Роналду отметился голом. В минувшем туре «Аль-Холуд» уступил «Аль-Иттифаку» со счётом 1:2.

Португалец выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 108 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 95 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.