Экс-игрок ЦСКА рассказал основную причину поражения ЦСКА в матче с "Ростовом"

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение ЦСКА от "Ростова" в 8-м туре РПЛ.

"Если бы Гайич не удалился, ЦСКА, скорее всего, добился бы ничьей, если не победы. "Ростов" безобразно играл в концовке, постоянно выбивая и отдавая мяч, хотя ЦСКА в меньшинстве, конечно, был уязвим для контратак. В паре эпизодов Акинфеев выручил команду", - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

14 сентября ЦСКА проиграл на выезде "Ростов". Единственный гол встречи забил полузащитник "южан" Константин Кучаев.

На данный момент "армейцы" располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 баллами.

Следующую игру команда Челестини проведёт в Кубке России дома против "Балтики". Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.