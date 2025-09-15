ЦСКА показал, что происходило в раздевалке команды после поражения в матче с «Ростовом»

Московский ЦСКА показал раздевалку команды после поражения в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Ростовом». Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Права на видео принадлежат РФС.

Победный гол в матче на седьмой минуте забил Константин Кучаев после результативной ошибки голкипера Игоря Акинфеева.

ЦСКА проиграл первый матч в сезоне РПЛ и с 15 очками идёт четвёртым в турнирной таблице. «Ростов», в свою очередь, набрал восемь очков и располагается на 11-й строчке. В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Сочи», а «Ростов» сыграет с «Балтикой». Матчи пройдут 22 и 21 сентября соответственно.