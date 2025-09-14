В «Динамо» отреагировали на критику Карпина от популярного блогера Мэддисона

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о критике главного тренера бело-голубых Валерия Карпина от популярного блогера Ильи Мэддисона.

— Илья Мэддисон перед матчем «Динамо» — «Спартак» сказал, что будет болеть за «Спартак», чтобы уволили Карпина. Что нужно сделать «Динамо», чтобы от клуба не отворачивались болельщики?

— Во-первых, я не знаю, кто это. Нужно показывать хороший футбол и результат. Тогда болельщики будут прирастать. А настоящие болельщики — они никогда не отворачиваются! Вне зависимости от результатов и так далее. Тем динамовский болельщик и отличается от болельщиков многих других клубов, что он преданный. Более преданный, чем другие болельщики. Даже существует такая шутка: к невесте приходит жених, который говорит: «Я болею за «Динамо». Её родители говорят: «Держись этого парня. Он никуда не уйдёт», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.