«Сочи» уступил «Крыльям Советов» в первом матче после назначения Осинькина

Завершился матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступал Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 75-й минуте. Отличился нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников. На 85-й минуте нападающий Владимир Игнатенко забил второй мяч самарцев.

Ранее «Сочи» возглавил бывший главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Встреча со своим бывшим клубом стала для специалиста первой во главе сочинцев.

На данный момент самарские «Крылья Советов» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 12 очков после семи сыгранных матчей. «Сочи» имеет в своём активе лишь одно очко и находится на последнем, 16-м месте.