Гендиректор "Динамо" рассказал, сколько проработает Карпин в клубе

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о будущем главного тренера бело-голубых Валерия Карпина в команде.

- Мы предполагаем, что он отработает весь контракт, - сказал Пивоваров корреспонденту "Матч ТВ".

Напомним, 13 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Дублем в составе бело-голубых отличился Бителло. За красно-белых два гола забил Ливай Гарсия.

Валерий Карпин возглавляет бело-голубых с лета 2025 года. На данный момент "Динамо" занимает девятое место в РПЛ с 9 очками.