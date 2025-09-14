«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ

Самарские «Крылья Советов» обыграли футбольный клуб «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самар Арена» и завершилась со счетом 2:0. В составе хозяев отличились Иван Олейников и Владимир Игнатенко.

После этой игры в турнирной таблице чемпионата России у команды под руководством Магомеда Адиева стало 12 очков, волжане закрепились на седьмом месте. У команды Игоря Осинькина одно очко после восьми туров и последняя, 16-я позиция в чемпионате страны.

В следующем туре самарцы в гостях сыграют против «Спартака». Игра пройдет на «Лукойл Арене» 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Сочи» 22 сентября дома примет столичный ЦСКА. Игра состоится на стадионе «Фишт», матч начнется в 19:00 по Москве.