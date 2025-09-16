Украинский футболист оскорбил «Зенит»

Украинский футболист петербургского «Зенита» Владислав Ракицкий ответил на вопрос о периоде своей карьеры в российской клубе, оскорбив свои бывшую команду, сообщает Mash на спорте.

Так Ракицкий ответил на вопрос, отпустил ли он ситуацию с тем, что его не вызывают в сборную Украины из-за игры в России.

Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Он разорвал контракт с петербургским клубом в феврале 2022 года «в связи с тяжёлой семейной ситуацией».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.