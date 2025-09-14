«Балтика» сыграла вничью с «Зенитом»

«Зенит» сыграл вничью с «Балтикой» в матче 8‑го тура МИР РПЛ.

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 0:0.

Команда Андрея Талалаева набрал 16 очков и вышла на второе место в таблице РПЛ, «Зенит» с 13 очками идет шестым. Калининградский клуб не проигрывает в нынешнем сезоне чемпионата России.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром» 21 сентября, «Балтика» в этот же день примет «Ростов».