Орлов высказался о возможном уходе Жерсона из "зенита"

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что не верит в то, что полузащитник "Зенита" Жерсон хочет покинуть клуб.

- Пишут, что Жерсон хочет покинуть "Зенит"? Я в это не верю. Если бы хотел уехать, то сюда бы не приезжал. И потом: у него вообще-то контракт, ему платят серьезные деньги, - сказал Орлов "СЭ".

Ранее появилась информация, что Жерсон планирует покинуть "Зенит". Позднее представитель футболиста Лукас Машадо опроверг эту информацию.

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего бразильский полузащитник провел шесть матчей за "Зенит", не отличившись результативными действиями.