Губерниев назвал тренера номер один в России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает Андрея Талалаева из «Балтики» лучшим футбольным тренером в России на данный момент.

Талалаев в сентябре 2024 года стал главным тренером «Балтики», по итогам сезона‑2024/25 он вывел команду в МИР РПЛ. После 8 туров «Балтика» набрала 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В воскресенье команда под руководством Талалаева сыграла вничью с «Зенитом» — 0:0.

— «Зенит» еще свое возьмет, я не сомневаюсь. Сейчас гораздо интереснее то, какая команда из грандов откроет ящик Пандоры и заберет Талалаева из Калининграда. Здесь и сейчас Талалаев — тренер номер один в стране. Он великолепен со всех точек зрения. Прекрасный методист, образованный, у лучших играл, с лучшими тренировал, взгляд на футбол современный. Редкий умница! Вот кто будет из грандов первым, кто договорится и заберет Талалаева из Калининграда? — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В четверг «Балтика» в гостях сыграет с ЦСКА в рамках ФОНБЕТ Кубка России. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.