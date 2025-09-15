«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Аморима экс-тренером «Спартака»

«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, испанцем хотят заменить Рубена Аморима. Об этом сообщает Give Me Sport. По данным источника, в бирмингемском клубе растёт недовольство работой Эмери на фоне неудачного старта сезона-2025/2026, что может помочь «дьяволам» переманить Унаи.

После четырёх стартовых туров английской Премьер-лиги «Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Астон Вилла» — 19-я (2). Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. Ранее он работал в «Спортинге».

Эмери известен своей работой в «Севилье», «Вильярреале» и московском «Спартаке».