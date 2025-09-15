В «Зените» отреагировали на информацию о желании Жерсона уйти из клуба

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра отреагировал на информацию о желании перешедшего в команду бразильского полузащитника Жерсона уйти из клуба. Об этом сообщает Sports.

По словам специалиста, это неправда.

«Мы постоянно рядом — видим, что все в порядке. Просто у него такое выражение лица, из-за которого все думают, что он чем-то недоволен. На самом деле он очень позитивный человек», — заявил де Оливейра.

Ранее издание BolaVip заявило о том, что 28-летний Жерсон недоволен своим положением в «Зените». Уточнялось, что игрок боится потерять место в составе сборной Бразилии перед чемпионатом мира-2026, поэтому ищет варианты для смены клуба.

14 июля «Зенит» купил Жерсона у бразильского «Фламенго» за 25 миллионов евро. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на пять лет.