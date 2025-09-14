ЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в чемпионате России по футболу

Футболисты московского ЦСКА прервали серию из 21 матча без поражений в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ).

В матче восьмого тура армейцы на выезде уступили "Ростову" со счетом 0:1.

ЦСКА не проигрывал в РПЛ на протяжении 21 матча, повторив клубный рекорд. За этот период ЦСКА одержал 13 побед и 8 раз сыграл вничью.

Прежде армейцам удавалось не терпеть поражений на протяжении такого количества игр в 2015 году. Более длительные серии в истории турнира были у московского "Локомотива" (27), петербургского "Зенита" (26, 23) и столичного "Спартака" (26, 22).

Последнее поражение в чемпионате России ранее армейцы потерпели 23 ноября 2024 года дома от "Ростова" (1:2).