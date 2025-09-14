«Ренн» вырвал победу на последних минутах матча Лиги 1 с «Лионом»

Окончен матч 4-го тура Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Лион». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Роазон Парк» (Ренн). В качестве главного арбитра матча выступил Рюдди Бюке (Амьен).

Корентин Толиссо на 14-й минуте вывел гостей вперёд. У «Олимпика» на 75-й минуте красную карточку получил Тайлер Мортон. Антони Руо на 80-й минуте сравнял счёт. Автогол Реми Дескампа на 90+3-й минуте обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 90+5-й минуте отличился Мохамед Кадер Мейте.

После этой игры «Ренн» с семью очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, «Лион» с девятью очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре «Ренн» 20 сентября сыграет в гостях с «Нантом,» «Лион» 19 сентября примет на своём поле «Анже».