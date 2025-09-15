«Барселона» проявляет интерес к Батракову

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков находится в сфере интересов каталонской «Барселоны» — об этом сообщает издание Metaratings.

© Чемпионат.com

Спортивный блок клуба следит за 20-летним россиянином, который находится в шорт-листе каталонцев. В «Барселоне» высоко оценивают потенциал Батракова, однако никаких официальных контактов по поводу возможного подписания Алексея пока не было.

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков принял участие в 11 играх во всех турнирах, где забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.