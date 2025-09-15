Ташуев назвал главную проблему российского футбола

Бывший главный тренер "Ахмата" и "Факела" Сергей Ташуев считает отсутствие международных турниров главной проблемой российского футбола.

"Главная проблема российского футбола заключается в следующем: мы уже почти четыре года не играем в еврокубках и варимся в собственном соку. Мы не понимаем, чего стоим сегодня. Говорим, что у нас все хорошо, но не можем оценить уровень в играх с сильными командами", – приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

Напомним, российские футбольные клубы не понимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года. В сентябре 2025 года национальная команда России провела товарищеские встречи со сборными Иордании и Катара. 4 сентября Россия в домашнем матче сыграла вничью с Иорданией со счетом 0:0. 7 сентября команда Валерия Карпина крупно обыграла Катар (4:1). Осенью 2025 года сборная России также встретится с Ираном, Боливией, Перу и Чили.