У Аморима худшие результаты среди тренеров «МЮ» со времен Второй мировой

У Рубена Аморима худшие результаты среди тренеров «МЮ» со времен Второй мировой.

Вчера «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:3) в матче 4-го тура АПЛ.

Под руководством Аморима «МЮ» выиграл лишь 36,17% матчей во всех турнирах, что является худшим показателем среди всех постоянных тренеров манкунианцев со времен Второй мировой войны. У Уилфа Макгиннесса – 36,78% побед. Для сравнения у Алекса Фергюсон – 59,67%.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице после 4 матчей, набрав 4 очка.