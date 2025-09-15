КДК рассмотрит удаление Гайича в матче ЦСКА с "Ростовом"

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит эпизод с удалением защитника ЦСКА Милана Гайича в матче с "Ростовом".

© Rusfootball

"По этому матчу рассмотрим удаление защитника ЦСКА Милана Гайича за агрессивное поведение", – приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".

Заседание КДК РФС по итогам восьмого тура Россйиской Премьер-Лиги запланировано на пятницу, 19 сентября. В воскресенье, 14 сентября, ЦСКА на выезде уступил "Ростову" со счетом 0:1. Гайич был удален с полня на 43?й минуте после пересмотра VAR за удар соперника локтем. По итогам этой встречи команда Фабио Челестини расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 15 очков. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с "Сочи". Матч состоится в воскресенье, 22 сентября.