Мбаппе опоздал на сегодняшнюю тренировку «Реала»

Килиан Мбаппе опоздал на тренировку «Реала» на 2 минуты.

Сегодняшний сбор мадридцев был назначен на 10 часов утра по испанскому времени, однако форвард прибыл в Вальдебебас в 10:02, сообщает El Chiringuito TV. На кадрах в соцсетях видно, как автомобиль Мбаппе подъезжает к базе.

Пока неизвестно, будут ли применены к французу дисциплинарные санкции.

Напомним, вчера вингер «Барселоны» Рафинья был исключен из стартового состава на игру с «Валенсией» (6:0) за то, что тот не явился на разминку вовремя.

В 4-м туре Ла Лиги Мбаппе оформил 1+1 по системе «гол+пас» в матче с «Реал Сосьедад» (2:1).