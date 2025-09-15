Сбежавший из Украины футболист присоединился к российской команде

Сбежавший из Украины футболист Александр Роспутько присоединился к основной команде песчанокопской «Чайки», сообщает ТАСС.

© ФК «Шахтер»

Футболист внесен в заявку клуба и уже имеет право принимать участие в официальных турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«Роспутько уже присоединился к основной группе, он уже основной участник команды. Выйдет или не выйдет сегодня на игру с «Черноморцем», это уже на месте решает главный тренер», — заявили в клубе.

Игра между «Чайкой» и «Черноморцем» состоится 15 сентября в Новороссийске, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московкому времени.

13 октября 2023 года стало известно, что Роспутько, выступавший за «Шахтер», после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, что он находится в России, а отец футболиста сообщил, что Роспутько намерен получить российское гражданство. В понедельник, 23 октября 2023 года, «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.