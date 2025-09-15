Булыкин: «Удивила ошибка Акинфеева в матче с «Ростовом»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил «Матч ТВ», что его удивила ошибка вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче восьмого тура МИР РПЛ с «Ростовом».

В субботу ЦСКА в гостевом матче проиграл «Ростову» со счетом 0:1, гол забил бывший игрок армейцев Константин Кучаев. Московская команда прервала 21‑матчевую серию без поражений в РПЛ.

— Конечно, удивила ошибка Акинфеева, он все‑таки поопытнее, мог просто понадежнее сыграть и выбить мяч. Здесь можно сказать, что «Ростов» хорошо прессинговал. В нашем чемпионате те, кто будут хорошо прессинговать на чужой половине поля, будут иметь такие моменты. Потому что у нас сейчас все пытаются разыгрывать, показать, что они «Барселона», но понятно, что не получается, и моменты всегда будут. Кто будет прессинговать на чужой половине поля, особенно тот, кто научится грамотно это делать, за тем будет большое будущее в нашем чемпионате. Поэтому, конечно, ошибка Акинфеева удивила, но ничего страшного, бывает. Тем более Акинфеев — реально половина команды в ЦСКА. Конечно, нужно как можно быстрее забыть эту игру и эту ошибку. Акинфеев — опытный, думаю, что в следующий раз он сыграет понадежнее. Почему у ЦСКА не получилось? Потому что «Ростов» хорошо сыграл, футболисты ЦСКА стали меньше прикладывать усилий, и, конечно, удаления, которые повлияли на игру. Думаю, что в следующих играх еще тяжелее будет ЦСКА обыгрывать всех, — сказал Булыкин «Матч ТВ».

ЦСКА с 15 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч чемпионата ЦСКА проведет 22 сентября в гостях против «Сочи».

