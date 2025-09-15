Лепсая раскритиковал работу Кахигао в «Спартаке»

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о работе спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао. По словам Лепсаи, системность в работе Кахигао не проглядывается. В летнее трансферное окно — 2025 красно-белые, в числе прочего, подписали полузащитника Жедсона Фернандеша, защитника Илью Самошникова и нападающего Антона Заболотного.

