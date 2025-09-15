Билеты на домашние матчи «Кайрата» в ЛЧ стоят от 4 588 до 38 235 рублей. В Казахстане пройдут игры с «Реалом», «Олимпиакосом», «Брюгге» и «Пафосом»
«Кайрат» опубликовал билетную программу на домашние матчи Лиги чемпионов.
Минимальная стоимость билетов на домашние матчи «Кайрата» в Лиге чемпионов составит от 30 000 тенге (4 588 рублей или 47,3 евро). Самые дорогие билеты будут стоить 250 000 тенге (38 235 рублей; 394 евро). Продажа билетов на матч с «Реалом» стартует 23 сентября.
«Цены на билеты согласованы с УЕФА и едины для всех домашних матчей общего этапа. Ценовая политика соответствует требованиям турнира и международной практике проведения матчей Лиги чемпионов. Часть билетов традиционно распределяется в рамках утвержденных социальных и клубных квот: они будут переданы тренерам и воспитанникам Академии «Кайрат» и ее филиалов, спортсменам паралимпийских видов спорта, а также действующим сотрудникам и почетным ветеранам клуба. Отдельная квота предусмотрена для спонсоров клуба в рамках действующих партнерских обязательств», – говорится в сообщении на сайте «Кайрата».
«Кайрат» начнет выступление в Лиге чемпионов 18 сентября выездным матчем против «Спортинга». В первом домашнем матче общего этапа турнира «Кайрат» сыграет с «Реалом» – игра пройдет 30 сентября. Также казахстанская команда сыграет дома с «Пафосом», «Брюгге» и «Олимпиакосом», на выезде – с «Интером», «Арсеналом» и «Копенгагеном».
