Черчесов высказался в связи с возможным ужесточением лимита на легионеров

Черчесов высказал пожелание в связи с возможным ужесточением лимита на легионеров в РПЛ
Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказал пожелание в связи с возможным ужесточением лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».
Он призвал не делать обязательным количество россиян на поле.
«Потому что в таком случае, когда ты делаешь замены, иногда приходилось менять двух футболистов, чтобы соблюсти лимит», — отметил Черчесов.
Тренер также высказал отношение к ужесточению лимита.
«Раз в министерстве такой вопрос созрел, значит, у них есть на то какие‑то причины. Но пока аргументов нам не приводили», — заявил Черчесов.
Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.
