Экс‑главный тренер «Спартака» уволен из греческого «Панатинаикоса»

Футбольный клуб «Панатинаикос» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Руем Виторией.

55‑летний португалец возглавлял «Панатинаикос» с октября 2024 года.

— Мы желаем португальскому тренеру и его тренерскому штабу всего наилучшего, — говорится в тексте пресс‑релиза.

После двух стартовых туров нового сезона «Панатинаикос» набрал одно очко. В последнем туре команда Руя Витории уступила «Кифисии» со счетом 2:3.

Руй Витория известен в России по работе с московским «Спартаком» в 2021 году.