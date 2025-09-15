Первый тренер Акинфеева оценил работу главного тренера ЦСКА

Первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева Павел Коваль высказался о работе главного тренера "армейцев" Фабио Челестини после поражения от "Ростова" (0:1).

- Челестини сам сказал, что гол "Ростова" — его ошибка. Он заставляет вратарей играть через пас. надо было просто выбить, но Игорь думал сохранить мяч. Акинфеев не привык так играть, - сказал Коваль "Чемпионату".

Матч восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА состоялся вчера, 14 сентября, на стадионе "Ростов Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом в составе южан отличился бывший игрок ЦСКА Константин Кучаев.

На данный момент ЦСКА располагается на четвертой строчке в РПЛ с 15 баллами.