Звезда «Спартака» Фернандеш мог перейти в ЦСКА еще до переезда в Турцию

Бывший спортивные директор ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что звёздный полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш в своё время мог оказаться в армейском клубе. К «Спартаку» Жедсон присоединился минувшим летом, ранее он выступал за «Бешикташ».

