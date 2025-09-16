«Рубин» объявил о переходе экс-полузащитника «Ахмата»

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила о переходе в команду полузащитника Антона Швеца, который ранее выступал за «Ахмат». Соответствующее сообщение пресс-служба казанцев опубликовала в телеграм-канале клуба.

Швецу 32 года, за «Ахмат» он выступал с 2017-го. За восемь лет в клубе футболист провёл 187 матчей в официальных турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Швец также входит в пятёрку футболистов, проведших наибольшее количество игр за клуб в истории.

«Рубин» после восьми туров Мир РПЛ нынешнего сезона занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.