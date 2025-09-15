Двукратный победитель Лиги чемпионов опроверг слухи о своей смерти

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Эрик Абидаль опроверг слухи о своей смерти.

В понедельник в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что 46‑летний Абидаль скончался из‑за осложнений после второй трансплантации печени.

— Некоторые слухи не должны появляться. Я здесь со своей семьей, все хорошо. Нужно проявить уважение. У меня есть семья, дети. Если говорить откровенно, со мной все хорошо, я жив и здоров, — написал француз в соцсетях.

В 2011 году Абидалю диагностировали рак печени. Футболист прервал карьеру и перенес операцию по пересадке органа. Он даже возобновил карьеру, однако год спустя ему понадобилась еще одна операция.