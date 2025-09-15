Сенсационного лидера РПЛ могут наказать за оскорбления «Зенита»

Калининградская «Балтика», чьи фанаты использовали кричалку «Зенит» — позор российского футбола!» во время матча 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургской команды, может быть наказана. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Болельщики, собравшиеся на »Ростех Арене», выкрикнули данный заряд в середине первого тайма. КДК РФС считает эту кричалку оскорбительной и наказывает клубы, чьи фанаты используют ее на стадионах, денежным штрафом.

«Болельщики «Балтики» скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Зенит», — заявил Григорьянц.

Встреча, прошедшая 14 сентября в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает шестое место, набрав 13 очков. Команда под руководством Андрея Талалаева имеет в активе 16 очков и располагается на второй позиции.