Семак раскрыл, за счет чего «Зенит» может стать чемпионом РПЛ

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос, за счёт чего сине-бело-голубые могут стать чемпионами Мир РПЛ. После восьми туров чемпионата России нынешнего сезона «Зенита» расположился на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

– Вы понимаете, за счёт чего «Зенит» может стать чемпионом в этом сезоне?

– За счёт труда, качеств наших футболистов, желания. Стараемся двигаться к этому каждый день, — приводит слова Оливейры Sports.ru.

Действующий чемпион России — «Краснодар». «Зенит» в прошлом сезоне занял второе место, до этого сине-бело-голубые шесть раз подряд выигрывали РПЛ.