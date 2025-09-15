Защитник ЦСКА рассказал, почему не заиграл в «Бенфике»

Футболист ПФК ЦСКА Жоао Виктор рассказал, почему не сумел закрепиться в составе лиссабонской «Бенфики». По словам игрока, в команде не было ротации, поэтому у запасных футболистов не возникало шанса побороться за место в стартовом составе.

«Травма была тяжёлым испытанием. Но основная причина — это… Тренер вообще не менял команду, не ротировал состав. У нас было три турнира: чемпионат Португалии, Кубок и Лига чемпионов. И всегда играла одна и та же команда, абсолютно все матчи. Это было плохо и для тех, кто играл, и для тех, у кого не получалось выйти на поле. Мы чувствовали себя ненужными. «Бенфика» – большой клуб, и нельзя допускать, чтобы кому-то было плохо там. Но как раз это и происходило. У всех, кто на тот момент был в «Бенфике», были качества для игры в основе: Отаменди, Антонио Силва, я, Томас Араужо, Морато – все эти защитники спокойно могли бы играть. У меня не было и шанса проявить себя в «Бенфике», — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.