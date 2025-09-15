«Реал» представит ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге

«Реал» передаст ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге.

Ранее на клубном телевидении «Мадрида» заявили, что клуб направит жалобу в ФИФА «из-за судейских ошибок в первых четырех турах Ла Лиги, а также в прошлом сезоне».

По данным As, руководство «сливочных» сейчас завершает подготовку документа.

Представление досье будет очным, а не онлайн, и будет содержать множество отчетов, статистических данных, а также видеозаписи матчей.

«Реал» отдельно укажет на отмененный гол Арды Гюлера в матче с «Мальоркой», удаление Дина Хейсена в игре с «Реал Сосьедад» и зафиксированные офсайды, в правильности которых есть сомнения.

Видеозаписи также будут включать «зеркальный» ситуации Хейсена момент, в котором экс-защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса не удалили во время матча с «Сельтой» в прошлом сезоне.

Кроме того, ФИФА будет проинформирована о «деле Негрейры», включая, например, новостной репортаж, в котором подробно описывается, как бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра рекомендовал «Барселоне» «позаботиться» о судье Хесусе Хиле Мансано из-за его потенциала». В досье также будет включен список всех действующих судей, которые имели отношения с Негрейрой или его сыном.