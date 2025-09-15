В Госдуме планируют встречу с бывшими сотрудниками «Химок»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил «Матч ТВ» о планах провести встречу с бывшими сотрудниками футбольного клуба «Химки».

© ФК "Химки"

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что бывшие сотрудники подмосковного клуба написали письмо в Госдуму, в котором пожаловались на долги по зарплате.

— Мы обрабатываем это обращение, планируем в ближайшее время очную встречу с бывшими сотрудниками «Химок». Может, и прессу туда позовем. Дело касается спорта. С одной стороны, там ничего сложного. Понятно, что невыполненные условия работодателя. Прокуратура сейчас проверяет этот вопрос, позиция Минспорта и РФС очевидна, — сказал Свищев «Матч ТВ».

Ранее в сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. По итогам прошлого сезона «красно‑черные» заняли 12‑е место в РПЛ. Клуб не получил лицензию для участия в турнире в сезоне‑2025/26. «Химки» подали апелляцию, однако апелляционный комитет РФС оставил первоначальное решение в силе. После этого «Химки» объявили о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба перед игроками по зарплатам.

