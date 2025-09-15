Глава итальянского футбола объяснил, почему сборная не бойкотировала матч с Израилем

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина объяснил, почему сборная Италии не бойкотировала матч с национальной командой Израиля в рамках 6-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года. Итальянцы одержали победу со счётом 5:4. После финального свистка между командами произошёл конфликт.

