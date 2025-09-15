Владимир Соловьев жестко раскритиковал Медиалигу

Владимир Соловьев жестко высказался о российской Медиалиге.

"Я тут прочитал на каком-то околоспортивном сайте, что вот такое счастье - к нам покупают западных пенсионеров и привозят в какую-то Медиалигу! И вот они, наконец, играют в России! Старичье и отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний, и какое счастье – их привозят сюда! И они так радуются этому! Не хочу даже в ответ что-то говорить... Чем платить своим, лучше в любительскую лигу завезти хлам со всей Европы. И гордиться этим!" – сказал телеведущий в эфире своей авторской передачи.

В минувшие выходные известный экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Нани впервые выступил в рамках Кубка Медиалиги, приняв участие в матче за "Альфа-Банку" против "Амкала". Португалец, которому исполнилось 38 лет, вышел в стартовом составе. В ходе игры он реализовал пенальти, а по итогам матча его команда уступила со счетом 1:3.

В составе "МЮ" Нани четыре раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок лиги, четыре Суперкубка, побеждал в Лиге чемпионов, а также на клубном чемпионате мира.

Со сборной Португалии вингер выигрывал Евро-2016. Всего на его счету за национальную команду 24 мяча в 112 матчах.