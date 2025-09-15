Российские футболисты устроили массовую драку после финального свистка

Футболисты и персонал воронежского "Факела" и московской "Родины" устроили массовую потасовку. После матча 10 тура Первой Лиги, который завершился победой московской "Родины" со счетом 2:0, футболисты обеих команд устроили массовую потасовку на футбольном поле.

© Скриншот "ВК видео"

После 10 сыгранных туров воронежцы занимают 3 место в турнирной таблице Первой Лиги с 22 набранными очками. Московская "Родина" располагается на 7 строчке с 16 баллами в своем активе.