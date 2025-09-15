Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ по версии CIES

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков возглавил рейтинг оценочной трансферной стоимости игроков МИР РПЛ, следует из материалов Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Трансферная стоимость 20‑летнего Батракова оценивается в 43,9 миллиона евро. Второе место в этом списке занимает 20‑летний хавбек ЦСКА Матвей Кисляк (34,7 млн). Третьим идет 24‑летний полузащитник «Зенита» Луис Энрике (33,4 млн).

Топ‑10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES

1. Алексей Батраков («Локомотив») — 43,9 миллиона евро

2. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 34,7

3. Луис Энрике («Зенит») — 33,4

4. Педро («Зенит») — 24,8

5. Ярослав Гладышев («Динамо») — 20,5

6. Манфред Угальде («Спартак») — 19,7

7. Сергей Пиняев («Локомотив») — 19,6

8. Константин Тюкавин («Динамо») — 18,6

9. Жерсон («Зенит») — 18,4

10. Кирилл Глебов (ЦСКА) — 16,4

Матчи РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.