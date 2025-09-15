Новичок ЦСКА рассказал о конфликте с болельщиками «Васко да Гама»

Новичок московского ПФК ЦСКА Жоао Виктор рассказал о конфликте с болельщиками своего бывшего клуба «Васко да Гама». Недопонимание с фанатами стало одной из причин ухода Виктора из бразильской команды.

— Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы принять предложение ЦСКА. Оно пришло в тот самый момент, когда на меня оказывалось сильное давление из-за ситуации, которая была в моём прошлом клубе. Я хотел его снять. Игроки, которых я уже знал, сказали мне, что я мог бы очень помочь ЦСКА, а клуб мог бы помочь мне. Это было достаточно простое решение, которое я быстро принял. В конце концов случилось то, чего хотел я и вся моя семья.

— Много писали о твоём конфликте с болельщиками «Васко» – расскажи, что это было.

— Это скорее было недопонимание. При этом оно не было связано с футболом – это то, что происходит за полем.

— Это подтолкнуло тебя к уходу из клуба?

— Да, это стало причиной, но не главной. Скорее я хотел подышать новым воздухом, начать играть в новом для себя чемпионате. Всё это сподвигло меня покинуть «Васко да Гама» намного сильнее, чем недопонимание с болельщиками.

— Недавно болельщики «Сантоса» тоже конфликтовали с командой, злились на Неймара. Бразильским фанатам такое свойственно?

— Да, это бразильская культура. К сожалению, местные фанаты считают, что они управляют командой. Уверен, что в ЦСКА всё будет хорошо. Здесь замечательные болельщики.

— Что можешь сказать болельщикам «Васко» сейчас?

— Ничего. Мне нечего им сказать, — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.