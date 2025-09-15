Стал известен список вратарей с наименьшим процентом отбитых мячей.

Александр Максименко – худший в РПЛ по предотвращенным голам. Об этом сообщает статистический телеграм-канал Opta Sports. Голкипер московского "Спартака" пропустил на 2.9 гола больше ожидаемого (13 голов при 10.1 xGoT).

Максименко отразил в текущем чемпионате только 62% ударов в створ своих ворот.

Второй худший результат показал вратарь "Сочи" Александр Дегтев – -2.8. Замыкает тройку Евгений Ставер из казанского "Рубина", чей показатель составил -1.0.

Также в топ-5 вошли Рустам Ятимов из "Ростова" (-0.7) и Евгений Латышонок, защищающий ворота "Зенита" (-0.6).