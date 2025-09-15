Сегодняшняя тренировка «Реала» началась на час позже из-за допинг-контроля.

Случившееся вызвало возмущение в мадридском клубе, сообщает As. Команда не могла начать занятие, пока все, кто должен был пройти тест, не сдали его по одному.

Утверждается, что «Мадрид» приписывает сегодняшний приезд допинг-офицеров Ла Лиге и выражает возмущение «таким образом действий». «Сливочные» считают, что такой подход нарушает распорядок дня команды перед важным матчем Лиги чемпионов. Команда Хаби Алонсо завтра примет «Марсель» в общем этапе турнира.

Однако источники в Ла Лиге отрицают какую-либо причастность к случившемся и утверждают, что эта область находится в ведении Испанской комиссии по борьбе с допингом в спорте (CELAD), которая подчиняется Высшему совету по спорту (CSD) и Министерству образования и спорта.

По данным As, CELAD поручила компании, ответственной за допинг-контроль, провести его в период с 5 по 20 сентября. Сама компания в одностороннем порядке приняла решение провести его в этот понедельник.

Тем не менее для «Реала» это стало новостью. Клуб не согласен с выбором времени и утверждает, что, например, в прошлое воскресенье у них был целый день для проведения допинг-тестов.

В итоге тренировка, запланированная на 11:00 по мадридскому времени, началась только в 12:00. Это не понравилось ни тренерскому штабу, ни клубу, ни игрокам в раздевалке. УЕФА, как сообщает «Реал Мадрид», также недоволен этим решением.