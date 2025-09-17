Подсчитано, сколько «Зенит» потратил на текущий состав

«Зенит» потратил больше всех в Мир РПЛ на текущий состав.

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил мировой рейтинг клубов, потративших больше всего средств на формирование нынешних составов команд (включая бонусы, вне зависимости от фактической выплаты, и аренд с оплатой).

В топ-100 вошли три российских клуба. Самое высокое место занял «Зенит», потративший 203 млн евро – 49-я строчка в общем рейтинге. Петербуржцы превзошли по тратам такие клубы, как «Айнтрахт», «Спортинг», «Порту», «Фенербахче» и «Бетис».

У «Спартака» на нынешний состав ушло 139 млн евро – 68-е место. Красно-белые оказались выше ПСВ, «Реал Сосьедад», «Аякса», «Лилля», Бешикташа» и «Жироны».

На 86-й строчке расположилось «Динамо» – 85 млн евро. Бело-голубые по тратам обошли «Севилью», «Боруссию» Менхенгладбах, «Зальцбург», «Аль-Садд» и «Атланту».

Ни один другой клуб РПЛ не вошел в топ-100, который замыкает мексиканская «Америка» (72 млн евро). Полный список можно увидеть по ссылке.