Фанат ЦСКА случайно отправил Дивееву подарок стоимостью 65 тысяч рублей

Фанат ЦСКА случайно отправил игроку команды Игорю Дивееву подарок в Telegram стоимостью 65 тысяч рублей, передает Mash на спорте.

Фанат сделал подарок с аккаунта девушки. Сначала защитнику красно-синих писали в комментариях под его постами, но поняли, что игрок не видит сообщений. В личные сообщения Дивееву можно написать только платно, примерно, за 6,5 тысяч рублей.

Дивеев согласился вернуть подарок, но после 6 октября из-за того, что Telegram установил ограничение.

14 сентября «Ростов» переиграл ЦСКА в заключительном матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в присутствии 16 444 зрителей и завершился минимальной победой желто-синих со счетом 1:0. Единственный мяч на восьмой минуте игры с передачи голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева забил Константин Кучаев. Армейцы доигрывали матч вдесятером — на 42-й минуте прямую красную карточку получил Милан Гаич, на 86-й минуте за второе предупреждение с поля был удален Матеус Алвес.