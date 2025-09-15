В "Торпедо" команде представили новый тренерский штаб

Черно-белые познакомились со своим новым главным тренером.

© Rusfootball

Сегодня, 15 сентября, президент "Торпедо" Дмитрий Шаповал представил команде новый тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфёновым, сообщает пресс-служба московского клуба.

Напомним, "Торпедо" официально объявило о назначении Парфенова в субботу, 13 сентября. Также в тренерский штаб специалиста вошел Юрий Ковтун.

По итогам 10 сыгранных туров черно-белые набрали 6 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне вылета.