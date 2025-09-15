Названа стоимость самого дешевого и дорогого билетов на матч Россия — Иран в Волгограде

Стала известна стоимость самого дешёвого и дорогого билетов на товарищеский матч между сборными России и Ирана. Данная информация представлена на сайте vlg.kassir.ru.

Стоимость самого дешёвого билета составит 400 рублей, за наиболее дорогой вариант придётся заплатить 4000 рублей. Игра национальных команд России и Ирана состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» 10 октября. В рамках октябрьского сбора россияне также встретятся со сборной Боливии 14 октября.

В 2025 году российская национальная команда провела ещё шесть товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября россияне сыграли вничью с Иорданией (0:0), а 7 сентября обыграли Катар (4:1).