Агент рассказал, когда Сперцян и Батраков могут покинуть РПЛ

Известный футбольный агент Паулу Барбоза в беседе с Rusfootball.info заявил, что Эдуард Сперцян и Алексей Батраков уже в зимнее трансферное окно могут покинуть РПЛ. К игрокам есть интерес.

"Интерес к Батракову и Сперцяну из Европы реален, многие клубы ведут их. Вопрос в другом – какой уровень интереса, шорт-лист, либо же скаутский отчет. Думаю, что оба футболиста уже зимой могут покинуть РПЛ. Есть несколько клубов, которые будут готов их приобрести. Уверен, Сперцян и Батраков заиграют в Европе", – сказал агент.

Сперцян выступает за "Краснодар", а Батраков является футболистом "Локомотива". В текущем сезоне Батраков принял участие в 11 матчах за "железнодорожников" в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 10 забитых голов и 2 голевые передачи. На счету же армянского полузащитника 8 матчей в РПЛ, в которых он забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.