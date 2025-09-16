Мостовой назвал условие, при котором он возглавит «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» выразил уверенность в том, что наставник красно-белых Деян Станкович доработает до конца сезона, передает «Матч ТВ».

«Станкович доработает до конца сезона. У «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита — все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак», — сказал Мостовой.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.