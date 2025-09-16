Дмитриев рассказал, почему решил перейти в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев объяснил, почему решился перейти в команду.

"Когда я переходил в "Спартак", понимал, что не буду главным лицом, у меня не будет постоянно матчей по 90 минут. Я приходил, чтобы биться и доказывать. Всегда хочется двигаться вперёд, в команду, которая борется за самые высокие места. Так что я был готов к конкуренции. Я готов к любому времени, которое мне дадут. Главное - показать, на что я способен", - сказал Дмитриев в программе "Футбол России" на "Россия-24".

Игорь Дмитриев перешёл в "Спартак" летом 2024 года из "Урала". Прошедший сезон провёл в аренде в "Крыльях Советов". За 27 игр полузащитник забил три гола и отдал две голевые передачи. В текущем 21-летний вингер принял участие в девяти матчах и отметился двумя голевыми передачами.

После восьми туров красно-белые находятся на восьмой позиции, имея в своём активе 12 очков.

Следующую игру команда Станковича проведёт в Кубке России дома против "Ростова". Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.